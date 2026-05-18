18.05.2026 06:31:29

Creative Realities gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Creative Realities hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,320 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Creative Realities 16,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 68,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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