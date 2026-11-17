Creative Realities äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,29 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,750 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Creative Realities in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 148,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 26,2 Millionen USD im Vergleich zu 10,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at