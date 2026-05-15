Creative Realities Aktie

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WKN DE: A2N8K4 / ISIN: US22530J2006

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15.05.2026 15:18:23

Creative Realities Slips To Loss In Q1, Pre-market Stock Down

(RTTNews) - Creative Realities, Inc. (CREX), a provider of digital signage, media and AdTech solutions, on Friday reported loss for the first quarter as rising revenue was offset by higher operating expenses.

In pre-market activity on the Nasdaq, shares of Creative Realities were down 10.99 percent, changing hands at $3.2400, after closing Thursday's regular session 1.25 percent higher.

Quarterly net loss was $7.85 million or $0.74 per share compared to profit of $3.37 million or $0.32 per share last year.

Total operating expenses jumped to $11.80 million from $5.18 million in the previous year.

Adjusted EBITDA loss was $0.494 million compared to EBITDA of $0.467 million a year ago.

However, Quarterly revenue rose to $16.35 million from $9.73 million a year earlier.

"We expect the remainder of fiscal 2026 to show stronger sales based on our current book of business, a strong pipeline of new opportunities and growth from the acquisition of CDM", said Rick Mills, Chief Executive Officer.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

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