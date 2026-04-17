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17.04.2026 06:31:29
Creative Realities vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Creative Realities präsentierte am 14.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,21 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 23,9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,810 USD gegenüber -0,340 USD im Vorjahr verkündet.
Gegenüber dem Vorjahr hat Creative Realities im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 12,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 57,23 Millionen USD. Im Vorjahr waren 50,85 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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