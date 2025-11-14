Creative Realities: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Creative Realities hat am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,75 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Creative Realities ein EPS von 0,010 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 26,94 Prozent auf 10,6 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at