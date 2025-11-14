CreativeForge Games hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

CreativeForge Games lud am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 PLN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,130 PLN je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat CreativeForge Games mit einem Umsatz von insgesamt 0,2 Millionen PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,4 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren, um 46,15 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at