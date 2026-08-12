CreativeForge Games hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

CreativeForge Games hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 PLN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CreativeForge Games ein EPS von -0,050 PLN in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 38,46 Prozent auf 0,2 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel hatte CreativeForge Games 0,3 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at