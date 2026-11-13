CreativeForge Games öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CreativeForge Games hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 PLN. Im Vorjahresviertel hatte CreativeForge Games 0,010 PLN je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 52,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,3 Millionen PLN ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,2 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at