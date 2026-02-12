CreativeForge Games stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CreativeForge Games äußerte sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal hat CreativeForge Games 0,1 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 53,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0,3 Millionen PLN umgesetzt worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,150 PLN je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,220 PLN je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 67,04 Prozent auf 0,88 Millionen PLN ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,67 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at