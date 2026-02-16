|
Credicorp gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Credicorp präsentierte am 13.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,91 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,48 Milliarden USD – ein Plus von 36,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Credicorp 1,81 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 24,46 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 18,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 9,02 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,99 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 7,40 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
