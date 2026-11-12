Credicorp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Credicorp präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Credicorp hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,20 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 2,41 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Credicorp 2,11 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at