Credissential gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Credissential hat am 01.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Credissential hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,42 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -10,800 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at