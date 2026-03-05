Credissential gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Credissential stellte am 03.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Credissential -0,030 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at