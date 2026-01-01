Credissential stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Credissential veröffentlichte am 29.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,01 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,060 CAD je Aktie erzielt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,230 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,100 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at