Credit Acceptance vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Credit Acceptance hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 12,40 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,66 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,56 Prozent auf 580,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 571,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at