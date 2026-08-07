Credit Acceptance veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Credit Acceptance hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,42 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Credit Acceptance mit einem Umsatz von insgesamt 587,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 583,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,62 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at