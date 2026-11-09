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Neuordnung im Blick 09.11.2026 16:21:00

Crédit Agricole-Aktie in Grün: Nächster Milliardendeal im italienischen Bankensektor

Crédit Agricole-Aktie in Grün: Nächster Milliardendeal im italienischen Bankensektor

Der italienische Bankenmarkt steht vor einer weiteren möglichen Neuordnung. Ein französischer Finanzkonzern hat dafür einen Vorschlag vorgelegt.

Die französische Großbank Crédit Agricole strebt für ihre italienische Tochter eine Fusion mit der Banco BPM an. Man habe der italienischen Bank Gespräche diesbezüglich vorgeschlagen, wie Crédit Agricole am Montag mitteilte. Der Vorschlag sehe für die Aktionäre von Banco BPM ein Umtauschverhältnis vor, das einen Aufschlag von 20 Prozent beinhalte. Hinzu solle eine Sonderdividende in Höhe von einer Milliarde Euro an die derzeitigen Aktionäre der italienischen Bank gezahlt werden. Die Marktkapitalisierung von Banco BPM betrug bei Börsenschluss am Freitag 20,3 Milliarden Euro.

Fusion soll jährliche Synergien von 800 Millionen Euro bringen

Crédit Agricole ist der größte Aktionär von Banco BPM und hatte sich zuvor gegen ein Übernahmeangebot für die italienische Bank seitens der Konkurrentin Monte Paschi ausgesprochen. Das französische Kreditinstitut hatte zuvor signalisiert, dass es eine Fusion zwischen seinen lokalen Geschäftsbereichen und Banco BPM befürwortet. Die französische Bank erwartet von der Fusion Synergien in Höhe von 800 Millionen Euro pro Jahr.

Mit der Transaktion würde Crédit Agricole ihren derzeitigen Anteil von 29,6 Prozent an Banco BPM auf etwa 45 Prozent an der neuen Gesellschaft ausbauen. Die Transaktion bedarf der Zustimmung der Aktionäre von Banco BPM. Zudem steht das Fusionsvorhaben unter dem Vorbehalt der Befreiung von Crédit Agricole von der Abgabe eines Pflichtangebots für Banco BPM.

Italienischer Bankenmarkt im Umbruch

Derzeit gibt es in der italienischen Finanzbranche eine Welle von Transaktionen. So versucht momentan die Großbank Intesa Sanpaolo ihre Konkurrentin Banca Monte dei Paschi di Siena (Banca Monte dei Paschi di Siena SPA Az nominativa) (MPS) für 33 Milliarden Euro zu übernehmen. Die offizielle Offerte solle Ende November veröffentlicht werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte als Aufsichtsbehörde zuletzt zugestimmt, dass Intesa MPS übernehmen darf.

Dagegen war MPS-Chef Luigi Lovaglio Ende Oktober bei seinen Aktionären mit seinem Vorhaben abgeblitzt, zur Abwehr der Intesa-Offerte selbst Übernahmeangebote für die Institute Banco BPM und Banca Generali abzugeben.

Für die Aktie der Credit Agricole geht es in Paris zeitweise 0,16 Prozent auf 15,865 Euro nach oben.

PARIS (dpa-AFX)

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Weitere Links:

Crédit Agricole setzt auf Wachstum im deutschen Privatkundengeschäft

Bildquelle: Shuterstock / Piotr Swat

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