Banco BPM Aktie
WKN DE: A2DJF1 / ISIN: IT0005218380
|Neuordnung im Blick
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09.11.2026 09:40:00
Crédit Agricole-Aktie mit Verlusten: Nächster Milliardendeal im italienischen Bankensektor
Fusion soll jährliche Synergien von 800 Millionen Euro bringen
Crédit Agricole ist der größte Aktionär von Banco BPM und hatte sich zuvor gegen ein Übernahmeangebot für die italienische Bank seitens der Konkurrentin Monte Paschi ausgesprochen. Das französische Kreditinstitut hatte zuvor signalisiert, dass es eine Fusion zwischen seinen lokalen Geschäftsbereichen und Banco BPM befürwortet. Die französische Bank erwartet von der Fusion Synergien in Höhe von 800 Millionen Euro pro Jahr.
Mit der Transaktion würde Crédit Agricole ihren derzeitigen Anteil von 29,6 Prozent an Banco BPM auf etwa 45 Prozent an der neuen Gesellschaft ausbauen. Die Transaktion bedarf der Zustimmung der Aktionäre von Banco BPM. Zudem steht das Fusionsvorhaben unter dem Vorbehalt der Befreiung von Crédit Agricole von der Abgabe eines Pflichtangebots für Banco BPM.
Italienischer Bankenmarkt im Umbruch
Derzeit gibt es in der italienischen Finanzbranche eine Welle von Transaktionen. So versucht momentan die Großbank Intesa Sanpaolo ihre Konkurrentin Banca Monte dei Paschi di Siena (Banca Monte dei Paschi di Siena SPA Az nominativa) (MPS) für 33 Milliarden Euro zu übernehmen. Die offizielle Offerte solle Ende November veröffentlicht werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte als Aufsichtsbehörde zuletzt zugestimmt, dass Intesa MPS übernehmen darf.
Dagegen war MPS-Chef Luigi Lovaglio Ende Oktober bei seinen Aktionären mit seinem Vorhaben abgeblitzt, zur Abwehr der Intesa-Offerte selbst Übernahmeangebote für die Institute Banco BPM und Banca Generali abzugeben.
Für die Aktie der Credit Agricole geht es in Paris zeitweise 1,58 Prozent auf 15,62 Euro nach unten.
PARIS (dpa-AFX)
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