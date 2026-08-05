Credit Agricole Egypt präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Credit Agricole Egypt veröffentlichte am 03.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,27 EGP präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,35 EGP je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Credit Agricole Egypt 6,16 Milliarden EGP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,44 Milliarden EGP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at