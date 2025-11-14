Credit Analysis And Research gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Credit Analysis And Research präsentierte in der am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 18,90 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 15,41 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,36 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Credit Analysis And Research einen Umsatz von 1,17 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at