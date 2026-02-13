Credit Analysis And Research präsentierte Quartalsergebnisse

Credit Analysis And Research lud am 11.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 11,96 INR gegenüber 9,30 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Credit Analysis And Research 1,12 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 963,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at