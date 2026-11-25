Credit Bank of Moscow gab am 23.11.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0,01 RUB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Credit Bank of Moscow 0,110 RUB je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 147,21 Milliarden RUB – das entspricht einem Abschlag von 26,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 201,55 Milliarden RUB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at