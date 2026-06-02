Credit Bank of Moscow: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Credit Bank of Moscow äußerte sich am 30.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Credit Bank of Moscow hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,40 RUB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 RUB je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 164,64 Milliarden RUB. Im Vorjahreszeitraum waren 195,39 Milliarden RUB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at