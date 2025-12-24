Credit Bank of Moscow: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Credit Bank of Moscow hat am 23.12.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,62 RUB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,240 RUB je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 388,37 Milliarden RUB – das entspricht einem Zuwachs von 112,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 183,19 Milliarden RUB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at