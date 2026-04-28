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28.04.2026 06:31:29
Credit Bank of Moscow: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Credit Bank of Moscow ließ sich am 25.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Credit Bank of Moscow die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Credit Bank of Moscow hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,21 RUB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,240 RUB je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 171,30 Milliarden RUB – das entspricht einem Abschlag von 16,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 206,19 Milliarden RUB erwirtschaftet worden.
In Sachen EPS wurden 0,570 RUB je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Credit Bank of Moscow 0,480 RUB je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 955,37 Milliarden RUB gegenüber 687,62 Milliarden RUB im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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