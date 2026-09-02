Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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02.09.2026 07:30:00
Credit Card Delinquencies Run 6.4% at Small Banks and 2.9% Across All of Them
The Federal Reserve Bank of St. Louis tracks credit card loan delinquencies on a quarterly basis, and the results provide insight into the state of the economy and the condition of the consumer.Astute investors may also use the data as a way to gauge the prospects for bank stocks.Overall, the second-quarter results were mixed. Overall delinquencies and delinquencies for large banks were still elevated, but trending lower. However, delinquencies for smaller community banks are going up.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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