Credit Rating Collection KSCC legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Credit Rating Collection KSCC gab am 31.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 60,0 Prozent auf 0,1 Millionen KWD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,1 Millionen KWD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Credit Rating Collection KSCC 0,28 Millionen KWD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,69 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 0,26 Millionen KWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at