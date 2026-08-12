Credit Rating Collection KSCC legte Quartalsergebnis vor

Credit Rating Collection KSCC hat am 09.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz wurde auf 0,1 Millionen KWD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,1 Millionen KWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at