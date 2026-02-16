Credit Saison: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Credit Saison hat am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,96 USD gegenüber 1,22 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 940,0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 965,3 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at