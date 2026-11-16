Credit Saison: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Credit Saison hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 159,60 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 77,81 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 135,82 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 139,91 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at