Credit Saison informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Credit Saison hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 0,95 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Credit Saison noch ein Gewinn pro Aktie von 0,750 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Credit Saison 806,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 849,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at