18.05.2026 06:31:29

Credit Saison legte Quartalsergebnis vor

Credit Saison hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 97,08 JPY gegenüber 58,11 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 135,60 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 9,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 123,93 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 432,17 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 423,02 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 547,08 Milliarden JPY gegenüber 492,24 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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