Credit Saison präsentierte Quartalsergebnisse

Credit Saison hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Credit Saison hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 77,81 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 74,90 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 139,91 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 109,48 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at