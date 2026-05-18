Credit Saison präsentierte Quartalsergebnisse

Credit Saison hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,62 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Credit Saison ein EPS von 0,380 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Credit Saison im vergangenen Quartal 864,3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Credit Saison 813,2 Millionen USD umsetzen können.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2,87 USD gegenüber 2,77 USD im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 3,63 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,23 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at