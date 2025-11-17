Credit Saison: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Credit Saison präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,53 USD gegenüber 0,500 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Credit Saison im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 948,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 733,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

