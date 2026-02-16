|
16.02.2026 06:31:31
Credit Saison: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Credit Saison hat am 13.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 148,43 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 185,48 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 148,72 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 143,23 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
