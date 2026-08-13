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13.08.2026 06:31:29
Credit Saison zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Credit Saison hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 151,42 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 108,85 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 128,49 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 122,84 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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