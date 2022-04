Credit Suisse - Haben Maßnahmen gegen weitere Greensill-Szenario ergriffen

Zürich (Reuters) - Die Credit Suisse hat auf ein Auskunftsbegehren der Ethos-Stiftung zur Greensill-Affäre sowie zu Medienberichten über angebliche Kundenbeziehungen zu umstrittenen Machthabern und Kriminellen geantwortet.

In den am Montag auf der Internetseite verfügbaren Ausführungen erklärte die Schweizer Großbank, dass sie Maßnahmen ergriffen habe, um in Zukunft ein ähnliches Szenario wie die Verluste mit den Greensill-Fonds zu vermeiden, etwa die Ausgliederung des Bereichs Credit Suisse Asset Manager als eigene Geschäftseinheit.

Ethos und andere Eigentümer waren in der vergangenen Woche an die Credit Suisse herangetreten und hatten eine Sonderprüfung gefordert. Die Bank will den Vorschlag den Aktionären auf der Generalversammlung am 29. April zur Abstimmung vorlegen, der Verwaltungsrat empfiehlt allerdings, den Antrag abzulehnen.