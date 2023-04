Credit Suisse- und UBS-Aktien steigen: Schweizer Regierung macht Vorgaben für die Bonuszahlungen bei Credit Suisse und UBS

Die Regierung verfügte am Mittwoch unter anderem, dass alle ausstehenden variablen Vergütungen der drei obersten Führungsebenen der Credit Suisse zu streichen sind, beziehungsweise um 50 oder 25 Prozent gekürzt werden müssen. Die Credit Suisse muss zudem prüfen, ob bereits ausbezahlte Boni zurückgefordert werden können. Die UBS wird unter anderem verpflichtet, in ihrem Vergütungssystem die erfolgreiche - also möglichst gewinnbringende - Verwertung der von der staatlichen Verlustgarantie erfassten Credit-Suisse-Aktiven als Kriterium festzulegen.

Die in Schieflage geratene Credit Suisse wird in einer von der Regierung orchestrierten Rettungsaktion von der UBS übernommen. Bund und Schweizerische Nationalbank (SNB) unterstützen die Rettungsaktion mit milliardenschweren Liquiditätshilfen und Garantien.

An der SIX gewinnt die CS-Aktie zeitweise 1,15 Prozent auf 0,8066 Franken, während es für das UBS-Papier 1,16 Prozent auf 18,745 Franken aufwärts geht.

Zürich (Reuters)