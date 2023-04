Credit Suisse-Aktie: Credit Suisse im ersten Quartal mit massiven Geldabflüsse - Plan zur Wiederbelebung der CS First Boston aufgegeben

Der Abfluss bei den Kundengeldern wird mit 61 Milliarden angegeben, der Abfluss der Kundeneinlagen mit 67 Milliarden Franken.

Zusammenzählen lassen sich die beiden Zahlen allerdings nicht, da es gewisse Überschneidungen gibt, wie eine Sprecherin der Bank der Schweizer Finanz-Nachrichtenagentur AWP sagte. Um den Kunden ihre Gelder auszahlen zu können, hat die Bank hohe Kreditfazilitäten der Schweizerischen Nationalbank (SNB) in Anspruch genommen.

Bei den Kundengeldern ist in der Mitteilung vom Montag von "erheblichen Mittelabflüssen" vor allem in der zweiten Märzhälfte die Rede. Diese Abflüsse seien zwar mittlerweile zurückgegangen, eine Trendumkehr sei jedoch bis zum (heutigen) 24. April 2023 nicht beobachtet worden. Für das gesamte erste Quartal 2023 wird ein Netto-Mittelabfluss auf Gruppenebene von 61,2 Milliarden Franken ausgewiesen.

Daneben musste die Bank auch "erhebliche Abflüsse" von Bareinlagen sowie Nichterneuerungen fälliger Festgeldanlagen hinnehmen. Die Kundeneinlagen verringerten sich laut Mitteilung im ersten Quartal 2023 um 67 Milliarden Franken.

Auch hier heißt es, dass die Abflüsse in den Tagen unmittelbar vor und nach der Bekanntgabe des Zusammenschlusses mit der UBS besonders hoch ausgefallen seien. Sie hätten sich seither aber auf einem "deutlich niedrigeren Niveau" stabilisiert, eine Trendumkehr sei jedoch bis heute nicht beobachtet worden, hieß es dazu.

Die verwalteten Vermögen betrugen per Ende des ersten Quartals 2023 noch 1,3 Billionen Franken, was einem Rückgang um 41 Milliarden im Vergleich zum Ende des vierten Quartals 2022 entspricht.

Um die Abflüsse auch auszahlen zu können, hat die CS bekanntlich hohe Kredite von der SNB in Anspruch nehmen müssen, die zum Teil auch vom Schweizer Staat garantiert wurden. Per Ende März 2023 belief sich der Nettobetrag der Kreditaufnahme im Rahmen dieser Fazilitäten noch auf 108 Milliarden Franken. Er war zwischendurch aber deutlich höher: 60 Milliarden hat die CS bereits im Berichtsquartal zurückbezahlt, dazu kamen weiteren Rückzahlungen von 10 Milliarden im April.

Credit Suisse rechnet mit erheblichem Vorsteuerverlust im laufenden Jahr

Die Schweizer Großbank Credit Suisse stellt für das laufende Jahr einen erheblichen Vorsteuerverlust in Aussicht. Dies angesichts der angekündigten Übernahme durch die UBS und des bereits bekanntgegebenen Ausstiegs aus nicht zum Kerngeschäft gehörenden Geschäftsbereichen sowie wegen Restrukturierungs- und Finanzierungskosten. Die Investment Bank (IB) und damit auch die gesamte Gruppe werde im laufenden zweiten Quartal und im Gesamtjahr 2023 einen erheblichen Vorsteuerverlust ausweisen, teilte die Credit Suisse am Montag mit.

Die Großbank listet eine lange Liste zahlreicher Unwägbarkeiten auf, welche die Ergebnisse beeinflussten. Gleichzeitig versucht sie gegenzusteuern: "Die Credit Suisse trifft proaktive Maßnahmen, um ihr Kundengeschäft zu schützen, die Risiken zu steuern und die operative Stabilität zu unterstützen."

Die tatsächlichen Ergebnisse würden von einer Reihe von Faktoren abhängen, darunter die Ergebnisse der Divisionen IB und Wealth Management (WM) sowie Einlagen- oder Netto-Mittelflüsse. Unsicher seien des Weiteren mögliche weitere Goodwill-, Software- und andere Wertberichtigungen, Rechtsstreitigkeiten, regulatorische Maßnahmen, Kreditspreads und damit verbundene Finanzierungskosten sowie die Nutzung und Verfügbarkeit der Liquiditätshilfen der SNB.

Auch die Auswirkungen der anhaltenden "freiwilligen und unfreiwilligen Fluktuation" der Mitarbeitenden sowie bestimmte andere Positionen, etwa potenzielle Immobilienverkäufe, würden den weiteren Geschäftsgang beeinflussen. Offen sei auch, wie sich der Ausstieg aus den nicht zum Kerngeschäft gehörenden Geschäftsbereichen entwickle.

Auch im Bereich WM rechnet die CS für das zweite Quartal mit einem erheblichen Verlust, wie es weiter hieß. Schuld sei der Rückgang der verwalteten Vermögen und Einlagen im ersten Quartal, was wiederum zu einem Rückgang des Zinserfolgs und der wiederkehrenden Kommissions- und Gebührenerträge führen dürfte.

Derweil fiel wegen der Abflüsse bei Einlagen und verwalteten Vermögen im ersten Quartal der geschätzte "Fair Value" im WM unter den entsprechenden Buchwert, wie aus der Mitteilung weiter hervorging. Daher wurde eine Goodwill-Wertberichtigung von 1,3 Milliarden Franken fällig. Der Goodwill liegt damit in dieser Division neu bei null.

Der Fair Value der verbleibenden Berichtseinheiten mit Goodwill - die Swiss Bank (SB) und das Asset Management (AM) - habe Ende März hingegen über dem entsprechenden Buchwert gelegen. Daher seien dort keine weiteren Wertberichtigungen erforderlich gewesen.

Credit Suisse gibt Plan zur Wiederbelebung der CS First Boston auf

Bei der Schweizer Großbank Credit Suisse ist die geplante Wiederbelebung der CS First Boston gestorben. Mit der Übernahme durch die UBS sind die Abspaltungspläne, welche die CS mit dem Investment-Banking-Beratungsgeschäft gehabt hatte, vom Tisch. Man habe sich mit der M. Klein & Co LLC darauf geeinigt, den Erwerb der Klein Group nicht weiterzuverfolgen, hieß es in einer Mitteilung der CS vom Montag. Die Klein Group ist das Investment-Banking-Unternehmen der M. Klein & Co.

Ursprünglich wollte die Credit Suisse ihr Kapitalmarkt- und Beratungsgeschäft - die Begleitung von Unternehmen bei Übernahmen und Fusionen oder Börsengängen - unter dem Namen CS First Boston abspalten und später an die Börse bringen. Die Leitung sollte der ehemalige CS-Verwaltungsrat Michael Klein übernehmen.

Bestandteil der Pläne war der Kauf der Klein Group durch die CS für rund 175 Millionen US-Dollar. Dieser millionenschwere Kauf des US-Unternehmens mit nur rund 40 Fachleuten hatte bereits für große Diskussionen gesorgt. Die UBS hatte sofort nach Ankündigung der Übernahme der CS kommuniziert, sie wolle an dem CS-Beratungsgeschäft festhalten, während die Mehrheit des CS-Handelsgeschäfts ("Markets") eingestampft werden soll.

Eine CS-Sprecherin wollte am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP keine weiteren Details nennen. Die Frage, die sich stellt, wäre, wie sich die CS mit Herrn Klein geeinigt hat und ob die Bank in diesem Zusammenhang etwa eine Entschädigung zahlen muss.

Denn die Pläne waren bereits weit gereift, und die Transaktion sollte den letzten Angaben zufolge eigentlich bereits im ersten Halbjahr 2023 vollzogen werden. Im Geschäftsbericht, der im März veröffentlicht wurde, hatte es geheißen, die Berufung von Michael Klein in die Geschäftsleitung wie auch die Akquisition der Klein Group stünden noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Aufsichtsbehörden.

Die baldige Integration der CS in die UBS hat diese Pläne durchkreuzt.

ZÜRICH (dpa-AFX)