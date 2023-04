Credit Suisse-Aktie in Grün: Credit Suisse veröffentlicht Quartalszahlen schon am Montag

Die Großbank will die Zahlen am kommenden Montag vorlegen, wie sie am Dienstag überraschend ankündigte. Ursprünglich waren die Zahlen für den darauffolgenden Donnerstag angekündigt gewesen.

Am Montag soll nur derweil eine Pressemitteilung sowie eine Zeitreihe von Finanzdaten veröffentlicht werden, wie es weiter hieß. Eine Präsentation für Analysten und Investoren - wie sonst üblich - wird es nicht geben.

Einen Tag später, am Dienstag kommende Woche, wird die UBS ihre Quartalszahlen präsentieren. Vor rund einem Monat hatte die UBS angekündigt, die Credit Suisse zu übernehmen. Der Abschluss der Transaktion wurde für das jetzt laufende zweite Quartal angekündigt.

Im SIX-Handel gewinnt die Credit Suisse-Aktie zeitweise 0,91 Prozent auf 0,8334 Franken.

