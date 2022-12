Credit Suisse-Aktie steigt deutlich: Credit Suisse verbucht Erfolg bei Kapitalerhöhung

Die restlichen neuen Aktien sollen am Markt zum Ausgabepreis oder darüber verkauft werden. Insgesamt nimmt die Großbank laut einer Mitteilung vom Donnerstagabend wie geplant weitere 2,24 Milliarden Franken (2,27 Mrd Euro) oder sogar noch etwas mehr ein. Sie hat in zwei Schritten ihr Kapital um rund 4 Milliarden Franken aufgestockt.

Die bestehenden Aktionäre konnten im Rahmen der Kapitalerhöhung neue CS-Aktien zum Preis von 2,52 Franken zeichnen. Je Aktie hatten sie ein Bezugsrecht erhalten, wobei sieben Bezugsrechte zum Kauf von zwei neuen Aktien berechtigten. Das Credit-Suisse-Papier schloss am Donnerstag mit 2,942 Franken.

Konzernchef Ulrich Körner wertet den Abschluss der Kapitalerhöhung als "wichtigen Meilenstein" für die "neue" Credit Suisse. Die Bank habe in den letzten Wochen bei der Umsetzung der strategischen Maßnahmen wichtige Fortschritte gemacht.

Weitere 1,76 Milliarden Franken hatte die Credit Suisse bereits Ende November über eine Kapitalerhöhung von einer Gruppe von qualifizierten Anlegern eingenommen. Dazu gehört die Saudi National Bank (SNB), die mit einem angepeilten Anteil von 9,9 Prozent neu die größte Aktionärin der Credit Suisse ist.

Die Credit Suisse benötigt das Geld zur Finanzierung ihrer Ende Oktober angekündigten Restrukturierung. Dabei soll die verlustträchtige Investmentbank-Einheit deutlich verkleinert und teilweise ausgelagert werden. Zudem soll die Belegschaft bis 2025 von rund 52 000 auf noch etwa 43 000 Angestellte verkleinert werden.

Die Großbank ist seit den Debakeln um den milliardenteuren Zusammenbruch des Hedgefonds Archegos und die Liquidierung der Greensill-Fonds im Jahr 2021 schwer angeschlagen. Nach einem hohen Verlust im vergangenen Jahr dürfte sie auch das Jahr 2022 tief in den roten Zahlen landen. In den vergangenen Monaten hatte sie zudem mit massiven Abflüssen von Kundengeldern zu kämpfen.

So reagiert die Aktie

Aktien von Credit Suisse haben am Freitag im Schweizer Handel zugelegt. Zuletzt kletterten sie um 7,00 Prozent auf 3,15 Franken. Bereits am Vortag hatten die Titel um 3,2 Prozent zugelegt. Im zu Ende gehenden Jahr 2022 stehen die Titel allerdings noch über 60 Prozent im Minus. Das Allzeittief markierten sie bei 2,654 Franken am 1. Dezember.

Am Markt zeigte man sich erleichtert, dass die Kapitalerhöhung durch bestehende Aktionäre gut gelaufen ist. So wurden 98,2 Prozent der angebotenen neuen Aktien gezeichnet. Insgesamt nimmt die Großbank im Rahmen der Kapitalerhöhung wie geplant weitere 2,24 Milliarden Franken ein. Sie hat ihr Kapital so in zwei Schritten um rund 4 Milliarden aufgestockt.

Die ZKB wertete die Details zum abgeschlossenen Bezugsrechtsangebot als positiv. Auch dass die CS, in den vergangenen Wochen laut eigener Aussage bei der Umsetzung der strategischen Maßnahmen wichtige Fortschritte gemacht habe, goutierte der zuständige Analyst. "Dass die eingeleiteten Kostensenkungsinitiativen circa 80 Prozent des für 2023 angestrebten Ziels umfassen werden, werten wir positiv." Negativ blieben aber weiterhin die Umsetzungsrisiken bei der Restrukturierung sowie die Unklarheit bezüglich möglichen weiteren Abflüssen von Vermögensgeldern.

ZÜRICH (dpa-AFX)