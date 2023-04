Credit Suisse-Aktie verliert: Credit Suisse-Anleihegläuber wollen gegen AT1-Abschreibung vorgehen

Die Anleihegläubiger der Credit Suisse klagen in der Schweiz gegen die Entscheidung der Aufsichtsbehörden, im Rahmen der Rettung der angeschlagenen Bank durch UBS Wertpapiere in Höhe von 17 Milliarden US-Dollar abzuschreiben.

Die Anleihegläubiger, die rund 4,5 Milliarden Schweizer Franken an nachrangigen Credit Suisse-Anleihen halten, wollen, dass die Entscheidung, ihre Anleihen abzuschreiben, rückgängig gemacht oder geändert wird. Dies geht aus einem Entwurf ihres Einspruchs hervor, der bei einem Schweizer Verwaltungsgericht eingereicht und vom Wall Street Journal eingesehen wurde. Die Anleihegläubiger machen geltend, dass die Gesamtabschreibung sie unverhältnismäßig benachteilige und ihre Eigentumsrechte verletze, heißt es in der Zusammenfassung der Klageschrift. Zudem diene die Abschreibung der Anleihen nicht dem Ziel, die Credit Suisse finanziell zu sanieren, und habe das Vertrauen der internationalen Anleger in die Schweiz beschädigt.

"Die am Dienstag eingereichte Klage war der erste Schritt in einer Reihe von Maßnahmen, die wir ergreifen werden, um unsere Kunden, die unrechtmäßig ihrer Eigentumsrechte beraubt wurden, zu entschädigen", sagte Richard East, ein in London ansässiger Partner bei Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP, der Anwaltskanzlei, die die Schweizer Klage eingereicht hat.

Die Klage eröffnet eine neue Front bei der Beseitigung der finanziellen Auswirkungen der abrupten Rettung der Credit Suisse im vergangenen Monat, die dem Ruf der Schweiz als Vermögensverwalter erheblichen Schaden zugefügt hat.

Marktteilnehmer waren fassungslos, als die Schweizer Behörden im März im Rahmen des Kaufs der Credit Suisse durch die UBS für 3,25 Milliarden Dollar die Additional-Tier 1-Anleihen (AT1) in Höhe von 17 Milliarden Dollar abschrieben. Normalerweise müsste das Aktienkapital vollständig genutzt werden, bevor die Gläubiger Verluste hinnehmen oder gerettet werden müssten.

Die Schweizer Finanzaufsichtsbehörde Finma entschied jedoch, dass die Additional Tier 1-Schulden in Höhe von 17 Milliarden Dollar im Rahmen der Rettungsaktion abgeschrieben werden können, da die Regierung den Kauf der Credit Suisse durch die UBS im März mit 3 Milliarden Dollar abgesichert hat. Darüber hinaus erteilte der Schweizer Gesetzgeber der Finma am 19. März, dem Tag der Übernahme der Bank durch die UBS, die Notfallvollmacht zur Abschreibung der AT1-Anleihen. Die Aktionäre der Credit Suisse erhalten für ihre Anteile an der Bank jedoch mehr als 3 Milliarden Dollar in UBS-Aktien.

Die Finma begründete ihre Entscheidung damit, dass die AT1-Anleihen so konzipiert waren, dass sie vor den Aktien abgeschrieben werden konnten. Hätte die Aufsichtsbehörde die Bank abgewickelt und rekapitalisiert, wäre zunächst das Eigenkapital der Bank genutzt worden, bevor die Anleihen in Anspruch genommen worden wären, so frühere Aussagen der Schweizer Aufsichtsbehörde über ihre Verfahren.

Bankenaufsichtsbehörden schufen AT1-Anleihen nach der Finanzkrise 2008 als eine Art Bankkapital, das Finanzinstituten helfen sollte, Verluste in einem Abschwung aufzufangen. AT1-Anleihen, die auch als Contingent Convertible Bonds oder Cocos bezeichnet werden, können je nach ihren Bedingungen in Eigenkapital umgewandelt oder in extremen Stresssituationen abgeschrieben werden.

Aktien der Credit Suisse verlieren an der SIX zeitweise 1,25 Prozent auf 0,787 Franken.

Von Alexander Saeedy und Margot Patrick

LONDON (Dow Jones)