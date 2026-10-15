UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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15.10.2026 13:46:19
Credit Suisse bankers denied bonuses stripped after UBS takeover
Switzerland’s top court sides with government decision, overturning ruling of lower courtWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu UBS
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06:00
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15.10.26
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|Aufschläge in Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels stärker (finanzen.at)
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15.10.26
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15.10.26
|Zuversicht in Zürich: SMI nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
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15.10.26
|Credit Suisse bankers denied bonuses stripped after UBS takeover (Financial Times)
Analysen zu UBS
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|06.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
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|23.09.26
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|21.09.26
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|07.10.26
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|06.10.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
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|RBC Capital Markets
|23.09.26
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|21.09.26
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|UBS Neutral
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|Barclays Capital
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