Credit Suisse ernennt neue Vorstände für Compliance und Personal - CS-Aktie leichter

Rafael Lopez Lorenzo wurde zum Chief Compliance Officer ernannt, er tritt sein Amt am 1. Oktober an, wie die Schweizer Bank mitteilte. Lorenzo folgt auf Thomas Grotzer, Christine Graeff wurde zum Global Head of Human Resources ernannt. Sie tritt die Nachfolge von Antoinette Poschung an, die Ende Januar 2022 in den Ruhestand tritt, so die Credit Suisse Group AG . Graeff werde ihr Amt spätestens am 1. Februar 2022 antreten.

CS-Aktien verlieren im Schweizer Handel zeitweise 1,05 Prozent auf 9,66 Franken.

Von Cecilia Butini

ZÜRICH (Dow Jones)