Credit Suisse hebt Ziel für Vonovia an

Nach der milliardenschweren Mehrheitsübernahme des schwedischen Konkurrenten Hembla sei a href="/aktien/vonovia-aktie">Vonovia nun der größte Wohnimmobilienanbieter Schwedens und sollte dort gewinnsteigernde Synergien schöpfen, schrieb Analyst Marios Pastou in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hob seine Gewinnschätzungen an.

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2019 / 03:38 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ZÜRICH (dpa-AFX)