Credit Suisse im Abwärtssog: Globaler Wettlauf gegen den Banken-Flächenbrand

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

Noch vor dem Börsenstart am Montag soll eine Lösung für die taumelnde Schweizer Großbank her. So hektisch die Aufseher jetzt agieren, so großzügig ließen sie den Credit-Suisse-Chefs ihre Abzock-Boni durchgehen. Jetzt droht der internationale Flächenbrand.