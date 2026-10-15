UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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15.10.2026 06:00:39
Credit Suisse secured $800mn from insurers in Greensill settlement
Deal is rare example of broker bearing largest share of a settlement rather than insurers who wrote policiesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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