Credit Suisse sieht Milliarden-Verlust durch Portfolio-Exit

ZÜRICH (Dow Jones)--Die nun zur UBS gehörende Credit Suisse rechnet im laufenden Quartal mit milliardenschweren Belastungen durch die Trennung von bestimmten Kreditportfolios und Managementvereinbarungen. Wie die Schweizer Bank in ihrem jüngsten Finanzbericht mitteilte, könnte der Ausstieg aus einigen Kreditportfolios im dritten Quartal zu einem Verlust von rund 1,6 Milliarden US-Dollar führen. Diese Portfolios werden nun in der Division "Non-core and Legacy Business" gehalten, die die UBS für Positionen und Geschäfte der Credit Suisse geschaffen hat, die nicht mit ihrer Strategie und Politik übereinstimmen. Wie UBS im vergangenen Monat mitgeteilt hatte, umfasst der Bereich die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Capital Release Unit von Credit Suisse sowie einige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Divisionen Investment Bank, Wealth Management und Asset Management.

Credit Suisse teilte zudem mit, dass die Entscheidung zum Abbau gewisser Management-Vereinbarungen zu einem weiteren Verlust von bis zu 600 Millionen Dollar im Quartal führen könnte. Credit Suisse wurde im Juni offiziell Teil der UBS. Vor der Übernahme durch die UBS hatte sich die Bank jahrelang finanzielle und rufschädigende Fehltritte geleistet, die zu erheblichen Kundenabflüssen führten. UBS erzielte vergangenes Quartal einen Rekordgewinn von 28,88 Milliarden Dollar, seit 1. Juni ist die Credit Suisse in den Ergebnissen enthalten.

September 29, 2023 04:53 ET (08:53 GMT)