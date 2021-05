Credit Suisse verliert Topmanager nach Archegos-Debakel - Kreise

Von Cara Lombardo

NEW YORK (Dow Jones)--Nach dem Kollaps des US-Hedgefonds Archegos Capital verliert die Credit Suisse offenbar zahlreiche Topmanager. Mindestens zehn leitende Angestellte des US-Investmentbankings der Schweizer Bank haben intern den Weggang erklärt, wie mit der Materie vertraute Personen sagten. Die meisten von ihnen wollten zu anderen Banken wechseln. In den kommenden Wochen dürften noch weitere Manager der Credit Suisse Group AG ihren Weggang öffentlich machen, so die Informanten.

Das Debakel um Archegos Capital hatte dem Geldhaus einen Verlust von 5,5 Milliarden US-Dollar eingebrockt. Credit Suisse hatte sich bei dem Hedgefonds im Verhältnis zur eigenen Größe gegenüber anderen Banken stark engagiert. Auch der Zusammenbruch der Greensill Bank führte bei Credit Suisse zu herben Verlusten. Viele hochrangige Manager mussten wegen der Vorfälle bereits ihre Posten räumen. Die Credit Suisse Group AG musste auch die Dividende streichen und neues Kapital aufnehmen.

Einige Wettbewerber an der Wall Street hätten bereits Banker der Schweizer kontaktiert, als die ersten Informationen über die enorme Belastung infolge des Kollapses von Archegos aufkamen.

